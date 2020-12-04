أخبار عاجلة

السعودية تسجل 234 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 357 حالة

Lebanon 24
04-12-2020 | 14:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السعودية تسجل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 455 ووفاة 15
lebanon 24
05/12/2020 05:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تسجل 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا و397 حالة شفاء
lebanon 24
05/12/2020 05:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تعلن تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 468 حالة
lebanon 24
05/12/2020 05:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تسجل 1102 حالة شفاء و561 إصابة و27 وفاة بفيروس كورونا المستجد
lebanon 24
05/12/2020 05:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:29 | 2020-12-05
02:17 | 2020-12-05
02:05 | 2020-12-05
01:53 | 2020-12-05
01:09 | 2020-12-05
01:00 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website