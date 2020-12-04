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أخبار عاجلة
هبوط اضطراري لطائرة على الطريق السريع في ولاية مينيسوتا وسط غرب الولايات المتحدة
Lebanon 24
04-12-2020
|
20:38
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