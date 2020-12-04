انقلاب سيارة بعد جسر فؤاد شهاب جونيه -المسلك الشرقي - الاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه والسير عاد الى طبيعته (التحكم المروري)

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