أحيطت قيادة حزبية بتحضير ملف قضائي، يتعلق بالإثراء غير المشروع، في ما خص معنيين في وزارة قيد الإلغاء ، وفيه 11 شخصاً، واحد منهم من طائفة مختلفة (اللواء)

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