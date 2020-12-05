أخبار عاجلة

قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن الرئيس عون ينتظر أن تقدم إليه تشكيلة حكومية كاملة حتى يبدي رأيه فيها وفقاً للدستور

Lebanon 24
05-12-2020 | 01:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" انه بعد مبادرة رئيس الجمهورية هناك انتطار حتى يقوم الجانب الفرنسي بمسعاه وكي يعيد اللأفرقاء السياسيون حساباتهم ووحده الرئيس المكلف يعرف ما اذا كان سائرا الى الأعتذار او التأليف
lebanon 24
05/12/2020 10:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن لا جديد على صعيد ملف تأليف الحكومة باستثناء الكلام عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا لتقديم لائحة أو مسودة حكومية بالأسماء والتوزيع
lebanon 24
05/12/2020 10:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قالت مصادر متابعة لـ"الأنباء" الكويتية أن مستشار الرئيس ماكرون، باتريك ديرل، سيطرح اسئلة تتعلق بمساعي تشكيل الحكومة، املا أن يغادر بيروت مساء الجمعة وفي جعبته الأجوبة الشافية للعلة الحكومية
lebanon 24
05/12/2020 10:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ "اللواء": ان العقوبات الاميركية على باسيل لها تأثير غير مباشر على تأليف الحكومة
lebanon 24
05/12/2020 10:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:56 | 2020-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2020-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2020-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2020-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2020-12-05
09:43 | 2020-12-05
09:42 | 2020-12-05
06:05 | 2020-12-05
06:05 | 2020-12-05
02:29 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website