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يتردد أن وزيراً سابقاً لا يزال بمثابة وصي قانوني على قطاع حيوي والوزير المختص يعود إليه قبل اتخاذ أي قرار (نداء الوطن)

Lebanon 24
05-12-2020 | 06:05
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