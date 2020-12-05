اللواء خير لـLBCI: الاضرار اثر انفجار المرفأ كبيرة جداً ونأمل تجاوز التأخير الحاصل في توزيع التعويضات واعادة الاعمار وايجاد الحلول للمعالجة قبل الشتاء وما من جواب حاسم بعد بالنسبة لشركات التأمين لكنها تنسق مع الحكومة

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