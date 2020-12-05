أخبار عاجلة

وزير النقل العراقي: سنكون المحطة الرئيسة في مشروع الطريق الدولي البري والبحري اي طريق الحرير الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا

Lebanon 24
05-12-2020 | 10:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المجلس الأعلى للدفاع: استثناء مطار رفيق الحريري الدولي من قرار الاقفال كما جميع المرافق البرية والبحرية
lebanon 24
05/12/2020 15:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: الإصلاحات محدّدة بورقة "قصر الصنوبر" وهي بمثابة بيان وزاري للحكومة الجديدة وهذا يسمح لماكرون بحسب ما تعهّد به بتجييش المجتمع الدولي وهذه الطريقة الوحيدة لوقف الإنهيار
lebanon 24
05/12/2020 15:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الوطنية: الجيش أعاد فتح الطريق أمام محطة الأمانة طريق مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
lebanon 24
05/12/2020 15:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اتفق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للازمات
lebanon 24
05/12/2020 15:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:19 | 2020-12-05
15:07 | 2020-12-05
15:01 | 2020-12-05
14:59 | 2020-12-05
14:44 | 2020-12-05
14:41 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website