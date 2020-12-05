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زحمة سير خانقة على اوتوستراد بيروت - صيدا من الرميلة حتى حاجز الاولي بسبب توزيع الجيش الكمامات على المواطنين

Lebanon 24
05-12-2020 | 12:41
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