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أخبار عاجلة
أ ف ب: تصديق ولاية كاليفورنيا على فوز بايدن منحه 279 صوتا في المجمع الانتخابي للآن
Lebanon 24
05-12-2020
|
13:52
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