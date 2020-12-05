غسان عطالله لـmtv: "ما في نوع من الفساد مش موجود" في وزارة المهجّرين ويجب التحقيق مع جميع الوزراء السابقين ولا يجوز أن يمتلك موظفاً عدداً كبيراً من العقارات من دون مبرّر

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