‏شريم لـ"الجديد": ليس هناك كيدية بالإدعاء على الموظفين في الوزارة وقد تم رفع هذه الشكاوى بناءً على ما يملكون مقارنةً برواتبهم وهم بريئون حتى تثبت ادانتهم بعد الإستماع إلى تبريراتهم

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