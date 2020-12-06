نقيب الصيادلة في لبنان لـLBCI: الفاتورة الدوائية مرتفعة في لبنان ولا يمكن خفضها الى النصف فجأة ووقف الدعم ليست كارثة وطنية فحسب بل تعني أن المواطنين "سيقتلون بعضهم البعض في الشوارع"

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