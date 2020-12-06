نقيب مستوردي الأدوية في لبنان لـLBCI: وزارة الصحة تحدد أسعار الأدوية في لبنان بالمقارنة مع الادوية حول العالم فلا يمكن الحديث عن احتكار و"كارتيل" في قطاع الأدوية في لبنان لأن المستوردين لا يتحكمون بالسعر

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