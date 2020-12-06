عراجي لـLBCI: اذا رُفع الدعم عن الدواء ستحصل خلافات في الشارع ونحن أمام واقع مأزوم جداً في هذا الملف وكلجنة صحة عقدنا اجتماعاً مع البنك الدولي حول هذا الموضوع بما اننا وصلنا الى حائط مسدود تقريباً

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