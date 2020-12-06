نقيب الأطباء في لبنان لـLBCI: تقدمنا بخطة لإنقاذ قطاع الأدوية ولدينا في لبنان 11 مصنعا للأدوية فقسم كبير من الأدوية يمكن تصنيعه في لبنان بالإضافة لدعم الأدوية البديلة

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