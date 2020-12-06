بترا خوري للـLBCI: تواصلت مع الجميع لإبلاغهم عن الخطة التي وُضعت لملف الدواء والمقاربة التي تقوم عليها هي معرفة أهمية الدواء والغاية من استخدامه وبناء على ذلك نقرر دعمه من عدمه

Lebanon 24