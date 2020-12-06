وزير خارجية إسرائيل في حوار المنامة: اتفاقيات إبراهيم ليست نادياً مغلقاً وهي مرشحة للاتساع، وهناك معسكر بالشرق الأوسط اختار الحرب والعنف بقيادة إيران

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