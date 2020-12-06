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وزير خارجية البحرين: التعاون مع إسرائيل ليس رد فعل على تهديد ولا يستهدف أي دولة، ونعزز أمن الخليج بالعمل مع حلفاء إقليميين وشركاء دوليين

Lebanon 24
06-12-2020 | 12:12
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