جنبلاط لـ"الجديد": التطبيع حصل وعلينا أن نسرع في التسوية الداخلية قبل أن نخسر كل شيء ونسأل ما هو مصير اللبنانيين في الخليج؟ ما هو مصير منتجاتنا الزراعية هناك؟

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