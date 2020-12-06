جنبلاط لـ"الجديد": فتح الملفات "مش شغلة باسيل وجريصاتي وغيره" وهذا التوجه خاطىء لأنه لا يأتي من قضاء مستقل فهل سيحاسبون أنفسهم في ملف الطاقة؟

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