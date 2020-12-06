جنبلاط لـ"الجديد":لم نصل بعد إلى المستحيل والمبادئ الفرنسية هي طوق النجاة الوحيد إذ أن الإتفاق النووي لن يعود كما ودّعه ترامب بل سيُعدّل

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