جنبلاط لـ"الجديد": لا يمكن الإستمرار في قانون الإنتخابات الحالي لأنه يسبب التقسيم وأؤيد إقرار قانون إنتخابات جديد يقوم على النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي

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