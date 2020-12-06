جنبلاط لـ"الجديد": أقوم بالمراحل الأخيرة من دوري كرئيس حزب وسنقوم بخطوات تغيير في الحزب على صعيد مجلس قيادة جديد وأفتخر برفاقي وصلابتهم

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