تواجه العلاقة بين قطبين سياسيَّين نقزة دائمة، لم تفلح المساعي في ردم الهوة، الناشئة عنها (اللواء)

21
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
تواجه العلاقة بين قطبين سياسيَّين نقزة دائمة، لم تفلح المساعي في ردم الهوة، الناشئة عنها (اللواء)
Lebanon 24
07-12-2020
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
لاحظت أوساط سياسية أن لقاءات رؤساء الحكومات العلنية توقفت غداة تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة العتيدة، كما لم يصدر أي موقف حول العرقلات التي تواجه الرئيس المكلف (اللواء)
Lebanon 24
لاحظت أوساط سياسية أن لقاءات رؤساء الحكومات العلنية توقفت غداة تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة العتيدة، كما لم يصدر أي موقف حول العرقلات التي تواجه الرئيس المكلف (اللواء)
07/12/2020 10:46:12
07/12/2020 10:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أفادت مصادر مواكبة لإجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ"اللواء" أن فكرة إقفال البلد لمدة شهر كانت مطروحة لكن استعيض عنها بفترة أسبوعين التي تخضع للتقييم بعد انتهائها
Lebanon 24
أفادت مصادر مواكبة لإجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ"اللواء" أن فكرة إقفال البلد لمدة شهر كانت مطروحة لكن استعيض عنها بفترة أسبوعين التي تخضع للتقييم بعد انتهائها
07/12/2020 10:46:12
07/12/2020 10:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافاً، لما يشاع يستمر التواصل بين مسؤول مكلف وعاصمة مبادرة الانقاذ لمتابعة دقائق المساعي الجارية لتأليف الحكومة (اللواء)
Lebanon 24
خلافاً، لما يشاع يستمر التواصل بين مسؤول مكلف وعاصمة مبادرة الانقاذ لمتابعة دقائق المساعي الجارية لتأليف الحكومة (اللواء)
07/12/2020 10:46:12
07/12/2020 10:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقفت أوساط سياسية عند عدم قيام الرئيس المكلف بالزيارات البروتوكولية التقليدية لرؤساء الحكومات السابقين، والاستعاضة عنها باتصالات هاتفية، واعتبرتها بمثابة بدعة لا تليق بمن شغلوا هذا المنصب الوطني الحساس (اللواء)
Lebanon 24
توقفت أوساط سياسية عند عدم قيام الرئيس المكلف بالزيارات البروتوكولية التقليدية لرؤساء الحكومات السابقين، والاستعاضة عنها باتصالات هاتفية، واعتبرتها بمثابة بدعة لا تليق بمن شغلوا هذا المنصب الوطني الحساس (اللواء)
07/12/2020 10:46:12
07/12/2020 10:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
Lebanon 24
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
12:00 | 2020-12-06
06/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
Lebanon 24
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
14:31 | 2020-12-06
06/12/2020 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
19:35 | 2020-12-06
06/12/2020 07:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار شخصية: طريقة جلوسك تكشف الكثير عنكِ!
Lebanon 24
اختبار شخصية: طريقة جلوسك تكشف الكثير عنكِ!
12:00 | 2020-12-06
06/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاي" تجمع مايا دياب بطليقها عباس ناصر من جديد (فيديو)
Lebanon 24
"كاي" تجمع مايا دياب بطليقها عباس ناصر من جديد (فيديو)
14:45 | 2020-12-06
06/12/2020 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:33 | 2020-12-07
انطلاق عدد من المحتجين من طرابلس الى بيروت للاعتصام امام وزارة الصحة للمطالبة بالاسراع في تركيب المستشفى الميداني القطري المخصص للمدينة
10:31 | 2020-12-07
وزير الخارجية الألماني: شرقي المتوسط يشهد استفزازات كثيرة وينبغي أن نبحث عواقبها
10:20 | 2020-12-07
أردوغان: تركيا لا تسعى للتصعيد في شرق المتوسط بل تعمل على حل الخلافات بالتعاون وبشكل عادل
10:19 | 2020-12-07
أردوغان: لن نعترف بالمخططات والخرائط الرامية إلى حبس تركيا بسواحل أنطاليا
10:18 | 2020-12-07
أردوغان: على الاتحاد الأوروبي ألّا يتصرف حيال شرق المتوسط حسب أهواء اليونان وقبرص
10:16 | 2020-12-07
عون استقبل وفداً نيابياً أوروبياً ضمّ النائبين الفرنسيين تييري مارياني وجان لين لاكابيل للاطلاع على الوضع في لبنان وسبل التعاون القائم مع الاتحاد الاوروبي
فيديو
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
Lebanon 24
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
17:00 | 2020-12-06
07/12/2020 10:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
15:00 | 2020-12-06
07/12/2020 10:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
11:30 | 2020-12-06
07/12/2020 10:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact