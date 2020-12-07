أخبار عاجلة

قدرت كمية الليرات اللبنانية التي طبعت منذ قرابة الشهر، بما يتجاوز الـ23 طناً موزعة بين فئة الـ100 ألف التي كشف شكلها الجديد المصرف، و50 ألفاً من الشكل المعروف حالياً (اللواء)

Lebanon 24
07-12-2020 | 00:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
شكلت مراسيم إدخال وزيرين إلى ملاك الجامعة اللبنانية، صدمة كبيرة لمختلف الأوساط، بالنظر إلى الشوائب القانونية التي أحاطت بملفهما، لجهة الوضع خارج الملاك أولاً (اللواء)
lebanon 24
07/12/2020 10:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيت كتلة نيابية مسيحية خارج إطار الترتيبات المستجدة المحيطة بالتكليف والتأليف، وكأنها في عزلة عن المعطيات الجديدة التي أدت إلى خلط الأوراق السياسية بمثل هذه السرعة (اللواء)
lebanon 24
07/12/2020 10:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لاحظت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" ان الطبقة السياسية امام الاختبار الأخير بعد الفرصة التي منحت لها لاختبار قدرتها على وقف انهيار البلد
lebanon 24
07/12/2020 10:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تساءل وزير عدل سابق عن خلفيات انتهاء تحقيقات خبراء الـ FBI في كارثة مرفأ بيروت التي اعتبرت ان سبب الانفجار هو مجرد الإهمال فقط، في حين أن التحقيقات الفرنسية واللبنانية ما زالت جارية على قدم وساق (اللواء)
lebanon 24
07/12/2020 10:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:33 | 2020-12-07
10:31 | 2020-12-07
10:20 | 2020-12-07
10:19 | 2020-12-07
10:18 | 2020-12-07
10:16 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website