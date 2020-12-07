تردّد أنّ مسؤولين في حزب فاعل تلقوا اتصالات عدة في الآونة الأخيرة تستفسر عن مدى جدية الأنباء التي تحدثت عن تراجع صحة مرجعية سياسية وروحية إقليمية (نداء الوطن)

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