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رئيس موانئ دبي العالمية: إسرائيل ستصبح حلقة وصل منطقية وإستراتيجية للغاية مع أوروبا ومنشآت التخزين في دبي جاهزة للتعامل مع لقاحات كوفيد-19

Lebanon 24
07-12-2020 | 08:49
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