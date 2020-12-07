عون استقبل وفداً نيابياً أوروبياً ضمّ النائبين الفرنسيين تييري مارياني وجان لين لاكابيل للاطلاع على الوضع في لبنان وسبل التعاون القائم مع الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24