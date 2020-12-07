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أخبار عاجلة
أردوغان: تركيا لا تسعى للتصعيد في شرق المتوسط بل تعمل على حل الخلافات بالتعاون وبشكل عادل
Lebanon 24
07-12-2020
|
10:20
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