مثول نقيب الصرافين محمود مراد أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون ومغادرته بعد الإدلاء بإفادته في ملف الصرافين وقضية التلاعب بالدولار المدعوم من مصرف لبنان (الجديد)

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