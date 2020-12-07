الرئيس عون استقبل وفداً من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج طالبه بالتدخل لحسن تطبيق قانون الدولار الطالبي الذي لم ينفذ بعد رغم توقيع الرئيس عليه منذ مدة

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