الحاج حسن: طلبنا إلى شركتيْ الاتصالات إجراء إحصاء بالعقود الموقعة لتحديد تلك التي ستستمر بموجبها الدولة وطلبنا إلى وزير الاتصالات إجراء مشاورات بشأن تجديد عقد "ليبان بوست" تجنباً لحصول شغور

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