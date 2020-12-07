الرئيس عون أمام وفد من البرلمان الأوروبي: لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ونرحّب بأي مساعدة يمكن أن يقدّمها لتحقيق خطة النهوض الاقتصادي التي سيكون تطبيقها من أولويات الحكومة العتيدة

Lebanon 24