الرئيس عون أمام وفد "الوكالة الجامعية الفرانكوفونية": تخصيص مبلغ مليون يورو لدعم القطاع الجامعي في لبنان يؤكد مرة جديدة على أهمية دوره والتزامه الفرانكوفونية في منطقة الشرق الاوسط

Lebanon 24