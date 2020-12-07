ينفذ عدد من المحتجين اعتصاما في ساحة رياض الصلح للتنديد بخطوة رفع الدعم عن المواد والسلع الاساسية ويطلقون عبر مكبرات الصوت صيحات الغضب ضد السلطة وسط دعوات لاسقاطها

Lebanon 24