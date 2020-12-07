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مصادر مطلعة على اجواء اللقاء: افضل ما حصل في لقاء اليوم عودة التواصل بين الرئيسين بالاسماء والحقائب بشكل عام واتفقا على ضرورة استكمال المشاورات

Lebanon 24
07-12-2020 | 17:05
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