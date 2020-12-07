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وزير الصحة انتهى من عرض خطّته في اجتماع السراي الحكومي على أن يعرض الوزراء الآخرون خططهم بعده (mtv)

Lebanon 24
07-12-2020 | 17:44
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