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دياب في بداية اجتماع ترشيد الدعم: نحن حكومة تصريف أعمال ولكن البلد يواجه أزمة، ونحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفّف كلفة هذا الاستيراد
Lebanon 24
07-12-2020
|
17:50
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