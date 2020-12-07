دياب في بداية اجتماع ترشيد الدعم: نحن حكومة تصريف أعمال ولكن البلد يواجه أزمة، ونحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفّف كلفة هذا الاستيراد

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