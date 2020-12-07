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موقع الانفجار الذي طال مركزا لحزب الله في بلدة جباع يقع في وادي كفرا ويعرف بعين التينة (الحدث)
Lebanon 24
07-12-2020
|
20:07
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