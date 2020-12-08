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نُقل عن دبلوماسي غربي أن المبادرة الفرنسية ستشهد انفراجاً ما إن يغادر فريق الإدارة المنتهية مناصبه في البيت الأبيض (اللواء)

Lebanon 24
08-12-2020 | 00:32
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