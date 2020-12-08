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مصادر ‏"اللواء": ضغط فرنسي واوروبي ومصري لإنجاز تأليف الحكومة في وقت لا يتعدى الأسبوع

Lebanon 24
08-12-2020 | 01:41
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ضغط أوروبي ومصري لإنجاز تأليف الحكومة
lebanon 24
08/12/2020 06:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن لا جديد على صعيد ملف تأليف الحكومة باستثناء الكلام عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا لتقديم لائحة أو مسودة حكومية بالأسماء والتوزيع
lebanon 24
08/12/2020 06:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حسب مصادر قريبة من بوتقة التأليف، فالحكومة على نار قوية، ولكن بلا حرارة أو دخان (اللواء)
lebanon 24
08/12/2020 06:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تتحدث معلومات موثوق بها عن زيارة بقيت بعيدة عن الأضواء لموفد فرنسي، حمل خلالها دعوة ملحة لحلحلة عقد في تأليف الحكومة (اللواء)
lebanon 24
08/12/2020 06:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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