23
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يرحب ببدء عمليات التلقيح ضد كورونا ويتعهد بهزيمة الفيروس بالتعاون مع الأطباء والعلماء
Lebanon 24
08-12-2020
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون: لا أعتقد أننا بحاجة لإغلاق كلي ثان في مواجة فيروس كورونا
Lebanon 24
رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون: لا أعتقد أننا بحاجة لإغلاق كلي ثان في مواجة فيروس كورونا
08/12/2020 11:06:32
08/12/2020 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة البريطانية: جونسون بخير ولا يعاني من أعراض كورونا
Lebanon 24
الحكومة البريطانية: جونسون بخير ولا يعاني من أعراض كورونا
08/12/2020 11:06:32
08/12/2020 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يُعلن فرض قيود إغلاق أكثر صرامة على منطقة مانشستر الكبرى بسبب كورونا
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يُعلن فرض قيود إغلاق أكثر صرامة على منطقة مانشستر الكبرى بسبب كورونا
08/12/2020 11:06:32
08/12/2020 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قوات إقليم تيغراي يؤكد الاستمرار بقتال الحكومة الإثيوبية بعد إعلان رئيس الوزراء الأثيوبي عن إكمال العمليات العسكرية في الإقليم
Lebanon 24
قائد قوات إقليم تيغراي يؤكد الاستمرار بقتال الحكومة الإثيوبية بعد إعلان رئيس الوزراء الأثيوبي عن إكمال العمليات العسكرية في الإقليم
08/12/2020 11:06:32
08/12/2020 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
22:19 | 2020-12-07
07/12/2020 10:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع الاحتجاجات.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
على وقع الاحتجاجات.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء
22:26 | 2020-12-07
07/12/2020 10:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه مبكر.. الدولار الأميركي "الخاسر الأكبر" في 2021
Lebanon 24
تنبيه مبكر.. الدولار الأميركي "الخاسر الأكبر" في 2021
17:10 | 2020-12-07
07/12/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن يستطيع الفقير شراء المنقوشة".. هل رفع الدّعم عن الطحين؟!
Lebanon 24
"لن يستطيع الفقير شراء المنقوشة".. هل رفع الدّعم عن الطحين؟!
12:34 | 2020-12-07
07/12/2020 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مسلسل "الهيبة" مفتوحة.. ومصير نمر السعيد بدأ يتكشّف
Lebanon 24
نهاية مسلسل "الهيبة" مفتوحة.. ومصير نمر السعيد بدأ يتكشّف
15:00 | 2020-12-07
07/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:45 | 2020-12-08
الرئيس عون استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس وعرض معهم عمل القضاء مشدداً على دورهم الاساسي بعملية مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة
10:29 | 2020-12-08
الجيش المصري: مقتل 40 فرداً من الجماعات التكفيرية ودمرنا ما يزيد عن 400 وكر إرهابي خلال الأشهر الثلاثة الماضية
10:24 | 2020-12-08
وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى الخرطوم (العربية)
10:16 | 2020-12-08
ابو فاعور لـLBCI: هذا العهد تلاعب بأسس تكوين لبنان وبالوحدة الوطنية وبعثر علاقات لبنان الدولية
10:11 | 2020-12-08
أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد الصباح رئيسا للوزراء (سكاي نيوز)
08:50 | 2020-12-08
بدء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا
فيديو
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
Lebanon 24
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
21:00 | 2020-12-07
08/12/2020 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-12-07
08/12/2020 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
11:48 | 2020-12-07
08/12/2020 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact