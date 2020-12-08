أخبار عاجلة

أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد الصباح رئيسا للوزراء (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-12-2020 | 10:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأسرة الحاكمة في الكويت تبارك تزكية أمير البلاد للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/12/2020 11:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أميركية: وقف عمليات الفرز في ولاية نيفادا حتى صباح الخميس (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/12/2020 11:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفد الرئاسي غادر المطار الأميري في الكويت عائداً إلى بيروت بعد تقديم التعازي إلى أمير الكويت بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
lebanon 24
08/12/2020 11:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير الكويت تقبل تعازي الرئيس عون والرئيسين برّي ودياب بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الجناح الأميري في مطار الكويت
lebanon 24
08/12/2020 11:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:03 | 2020-12-08
10:45 | 2020-12-08
10:29 | 2020-12-08
10:24 | 2020-12-08
10:16 | 2020-12-08
09:54 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website