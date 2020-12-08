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الرئيس عون استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس وعرض معهم عمل القضاء مشدداً على دورهم الاساسي بعملية مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة
Lebanon 24
08-12-2020
|
10:45
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