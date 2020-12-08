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ابو فاعور لـLBCI: علاقتنا مع الرئيس الحريري جيدة فهناك علاقة تاريخية معه واتوقع منه ان ينصف هذا المكون في الحقائب والتمثيل أما علاقتنا مع حزب الله فعادية

Lebanon 24
08-12-2020 | 11:34
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08/12/2020 14:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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