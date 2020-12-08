الرئيس عون خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى: دور القضاء اساسي في مكافحة الفساد وهو الملاذ الأخير للمواطنين بحثاً عن العدالة واحقاقاً للحق وحفظاً للحقوق

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