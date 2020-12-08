رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي: أدوية الالتهابات يكون رفع الدعم عنها من خلال استيرادها على سعر 3900 ومن المتوقع أن نوفّر 250 مليون دولار بهذه الأدوية عبر ترشيد دعمها

Lebanon 24