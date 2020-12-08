عراجي: وزير الصحة دفع جزءاً من سعر لقاحات "كوفاكس" بينما "فايزر" ستؤمن مليون ونصف لقاح بسعر 12 دولاراً للقاح وهو سعر أقلّ من الخارج بينما ستعطينا 300 ألف لقاح مجاناً

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