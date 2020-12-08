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دياب: الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة أطول من دون تدفيع المواطن الثمن

Lebanon 24
08-12-2020 | 16:27
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08/12/2020 21:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب: أُسيىء استخدام الدعم وكنا طرحنا مشروع البطاقة التموينية منذ حزيران الماضي ليصبح الدعم موجهاً للأشخاص المحتاجين فقط
lebanon 24
08/12/2020 21:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب: لم تكن نية حكومة تصريف الأعمال رفع الدعم بل كان توجهنا منذ البداية ترشيد الدعم والأمور الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني كالدواء والطحين خط أحمر بالنسبة إلينا
lebanon 24
08/12/2020 21:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب في بداية اجتماع ترشيد الدعم: نحن حكومة تصريف أعمال ولكن البلد يواجه أزمة، ونحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفّف كلفة هذا الاستيراد
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